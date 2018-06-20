В Германии арестовали тунисца, который планировал атаку с применением биобомбы

Суд в Германии санкционировал арест 29-летнего гражданина Туниса, который, по данным ряда немецких СМИ, прибыл в Германию в ноябре 2016 года.

В Кельне в квартире арестованного тунисца обнаружили вещество с содержанием сильного яда рицина. Мужчина планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.

Об этом глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх заявил в среду, 20 июня, радиостанции Inforadio RBB.

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"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - сообщил Мюнх. По его словам, были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества, пишет DW.

Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции, отмечает RBB. Вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт", отметил глава BKA.

13 июня суд в Германии санкционировал арест 29-летнего гражданина Туниса, который, по данным ряда немецких СМИ, прибыл в Германию в ноябре 2016 года. До этого случая в поле внимания полиции он не попадал. Рицин, который был обнаружен в его квартире, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".