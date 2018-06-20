Евросоюз и ООН отреагировали на выход США из Совета по правам человека

ЕС намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня, передает DW.com.

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"США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире", - отметила Могерини. Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии", говорится в документе. Глава европейской дипломатии также подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы.

Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США, отмечается в заявлении. При этом ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета, утверждает Могерини.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении США. "Структура ООН по защите прав человека играет важную роль во всем мире", - отметил Гутерриш.

Ранее во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека. Одной из основных причин принятого решения является "хроническая предвзятость в отношении Израиля", отметила Хейли. По ее словам, США "будут счастливы вновь присоединиться" к Совету в случае его реформирования. В 2017 году постпред США при ООН призывала к ряду изменений в деятельности Совета.