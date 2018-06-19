Навальный анонсировал протесты в 20 городах России во время ЧМ-2018 (видео)
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акций протеста в связи с планами правительства РФ повысить в стране пенсионный возраст.
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«Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем.
Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста», – написал политик в своем Instagram.
По его словам, заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений.
Навальный также привел список городов, в которых поданы заявки: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Хабаровск, Чебоксары, Ярославль.
Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии. Список городов, где поданы заявки: Белгород Бийск Ижевск Краснодар Красноярск Комсомольск-на-Амуре Липецк Мурманск Новокузнецк Новосибирск Оренбург Псков Ставрополь Тверь Хабаровск Чебоксары Ярославль
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ готовит предложения о повышении пенсионного возраста до 63 или 65 лет для обоих полов.
По данным Минэкономразвития, в результате демографических волн Россия в ближайшие годы будет терять по 200-300 тысяч экономически активного населения ежегодно.