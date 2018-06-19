Навальный анонсировал протесты в 20 городах России во время ЧМ-2018 (видео)

По словам политика, заявки на проведение акций поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акций протеста в связи с планами правительства РФ повысить в стране пенсионный возраст.

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«Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем.

Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста», – написал политик в своем Instagram.

По его словам, заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений.

Навальный также привел список городов, в которых поданы заявки: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Хабаровск, Чебоксары, Ярославль.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ готовит предложения о повышении пенсионного возраста до 63 или 65 лет для обоих полов.

По данным Минэкономразвития, в результате демографических волн Россия в ближайшие годы будет терять по 200-300 тысяч экономически активного населения ежегодно.