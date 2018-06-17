Вашингтон выдвинул КНДР 47 требований

17:18, 17 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын / фото REUTERS

Об этом сообщил глава японского МИД Таро Коно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По словам министра, под "полной денуклеаризицией" понимается ликвидация ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

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"Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут", - заявил Коно.

Напомним, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. 

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ. Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Теги: #Трамп и Ким Чен Ын