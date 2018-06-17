Во Франции женщина с криком "Аллах акбар" напала на людей в супермаркете

От рук женщины пострадали двое людей.

Во французском городке Ла-Сен-сюр-Мер молодая женщина в черной одежде напал с канцелярским ножом на людей в супермаркете.

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на BFM TV.

По словам очевидцев, женщина сначала ранила посетителя супермаркета, а потом - кассиршу. Во время нападения злоумышленница выкрикивала "Аллах Акбар!".

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Как отмечается, сотрудникам магазина удалось самостоятельно обездвижить женщину и передать ее полиции. Правоохранители провели обыски в квартире задержанной - ею оказалась гражданка Франции 1994 года рождения, которая в прошлом уже попадала в поле зрения полиции, однако никакой информации о его возможных связях с террористами нет.

В полиции предполагают, что женщина напала на случайных людей за определенные психические расстройства.

Отдельно сообщается, что жизни обоих раненых ничего не угрожает.

Напомним, ранее в США неизвестные открыли стрельбу на фестивале: пострадали 20 человек, ребенок в критическом состоянии. Один из нападавших был убит.