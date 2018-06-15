Военно-морской флот России приведен в полную боевую готовность - Reuters
Силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Об этом сообщили источники, близкие к российским военным, передает Reuters. Российские чиновники говорят, что Украина, по их мнению, наращивает военное присутствие в регионе в качестве “провокации” во время мундиаля.
Три источника, близких к российским военным, сообщили, что силы РФ у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.
“Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота”, - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ.
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Минобороны РФ отрицает, что приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Источники сообщили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.
Источник в береговых войсках флота сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.
Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.
“Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам”, - заявили в офисе Турчинова.
Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что построение Керченского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент в Крыму.