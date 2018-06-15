Генпрокурор штата Нью-Йорк подал в суд на Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал обвинением демократов в нападках на его фонд.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал в суд на президента США Дональда Трампа, трех его детей и фонд, названный его именем.

Как сообщает Голос Америки, в представлении, сделанном в четверг, говорится о «постоянном незаконном поведении» неприбыльной организации, включая поддержку президентской кампании Трампа 2016 года.

Барбара Андервуд, генеральный прокурор штата, обратилась с просьбой к судье штата Нью-Йорк о расформировании фонда Трампа и запрете для Трампа, его сыновей Дональда и Эрика, а также дочери Иванки занимать руководящие должности в благотворительных организациях Нью-Йорке.

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Андервуд утверждает, что следствие, которое ее служба вела 21 месяц, и которое началось при ее предшественнике Эрика Шнайдермене, выявило «масштабную незаконную политическую координацию» фонда с кампанией Трампа а также "повторяющиеся и умышленные операции" в пользу личных, деловых и политических интересов Трампа.

Среди сомнительных операций, приведенных в деле, была выплата 10000 долларов в пользу Unicorn children's Foundation за портрет Трампа, приобретенный на аукционе в 2014 году, а также 100,000 долларов выплаченных другой благотворительной организацией для урегулирования юридического спора в 2007 году.

«Господин Трамп управлял фондом в соответствии со своими прихотями, а не законом», - говорится в представлении.

Президент Трамп обвинил демократов в нападках на его фонд.

«Слабые демократы штата Нью-Йорк и теперь их опозоренный Эрик Шнайдермен (который сбежал из города) делают все, что могут, чтобы судиться со мной относительно фонда, который получил 18,800,000 долларов и раздал на благотворительность $19,200,000, - написал Трамп. – я не пойду на урегулирование этого дела».

Фонд Трампа также опубликовал заявление, назвав дело «худшим проявлением политики» и обвинив генерального прокурора в том, что он удерживает 1,7 миллионов долларов средств, которые остались в заложниках политической выгоды».