"Смешно смотреть": Трамп назвал фейковые новости главным врагом США

Таким образом он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ, на его взгляд, принижают значимость соглашения с КНДР.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал фейковые новости главным врагом Соединенных штатов. Таким образом он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ, на его взгляд, принижают значимость соглашения с КНДР.

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«Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении», — написал Трамп.

Он также раскритиковал СМИ.

«Главный враг нашей страны – фейковые новости, которые дураки так легко распространяют!», — написал он.