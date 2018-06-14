Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов.

Всего режиссер Станислав Говорухин поставил 23 картины, написал 22 сценария, в том числе самого кассового фильма в истории советского и российского кино - боевика "Пираты XX века", и сам сыграл 18 ролей.

Фактическим дебютом молодого режиссера стал фильм 1967 года "Вертикаль" об альпинистах - он же первый, в котором сыграл главную роль Владимир Высоцкий.

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссёрских работ в игровом кино: «Вертикаль» (1967), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Пассажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Конец прекрасной эпохи» (2015) и другие.

Он написал более двадцати сценариев к фильмам, среди которых «Контрабанда» (1974), «Пираты XX века» (1979), «Вторжение» (1980), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Тайны мадам Вонг» (1986), а также несколько книг.

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На его счету немало запоминающихся актёрских работ в кино: генерал Александр Павлович Кутепов в фильме «Маршал революции» (1978), Крымов в «Ассе» (1987), писатель Сергей Сергеевич Попов в «Сукиных детях» (1990), комдив в «Анкор, ещё анкор!» (1992), Зосима Петрович в фильме «Орёл и решка» (1995) и многие другие.

Большой общественный резонанс вызвали такие его документальные ленты как «Так жить нельзя» (1990)[20], «Россия, которую мы потеряли» (1992).

Как сообщал УНИАН, сегодня умер известный режиссер Станислав Говорухин.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму.