Трамп: Мир сделал большой шаг в сторону от ядерной катастрофы

Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы.

Об этом глава США написал в своем Twitter.

"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!", - написал он, поблагодарив лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

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"Не будет больше ракетных пусков, ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Благодарю вас, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, - исторический!" - отметил Трамп.

Как известно, по итогам саммита Трампа и Ына лидерами стран было подписано соглашение о неопределенных специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Обозреватели отметили, что в 2005-м году КНДР уже подписывала соглашение с обязательством провести денуклеаризацию. Тогда КНДР, употребляя термин "денуклеаризация Корейского полуострова", требовала свертывания военного присутствия США на Корейском полуострове и снятия Америкой "ядерного зонта" с Южной Кореи и Японии.