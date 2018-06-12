Потасовка на саммите США и КНДР: у автомобиля Трампа не поделили место (видео)

Видео "драки" во время саммита США и КНДР опубликовали в Twitter.

На саммите США и КНДР произошла мелкая "драка" – оператор и фотограф не поделили место у автомобиля Дональда Трампа, который сам американский президент называет "Зверь".

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Видео с инцидентом опубликовали в Twitter The Straits Times. На ролике с саммита видно, что фотограф занял удобное место рядом с бронированным Cadillac, но когда Трамп открыл заднюю дверь, видеооператор поспешил взять похожий ракурс через стекло автомобиля и встал прямо перед фоторепортером.

Фотограф отмахнулся от коллеги, а затем поспешил за мировыми лидерами, которые направлялись обратно в здание.

US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummitpic.twitter.com/vz7k29njvu — The Straits Times (@STcom) June 12, 2018

Напомним, в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».