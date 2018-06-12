США «заморозят» военные учения с Южной Кореей

Трамп заявил, что данные «военные игры» являются дорогостоящими и «очень провокационными».

Президент США Дональд Трамп заявил, что США приостановят проведение военных учений с Южной Кореей.

Как сообщает «Радіо Свобода», соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР в Сингапуре.

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По его словам, данные «военные игры» являются дорогостоящими и «очень провокационными».

При этом, президент США подчеркнул, что говорить о сокращении численности американских военных в Южной Корее пока рано.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».