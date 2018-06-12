Санкции против КНДР останутся в силе - Трамп

Президент США уверяет, что Ким Чен Ын хочет начать процесс создания безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивает, что снятие санкций против Корейской Народно-Демократической Республики следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена.

Об этом президент США заявил на пресс-конференции по итогам саммита с лидером Северной Кореи в Сингапуре, который транслировался на сайте Белого дома.

«Санкции останутся в силе», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что процесс создания безъядерной зоны на Корейском полуострове займет много времени.

«Понадобится много времени с научной точки зрения. Вы должны ждать определенный период времени и многое должно произойти», - заявил Трамп.

Также он выразил убеждение, что процесс полной денуклеаризации начнется очень скоро.

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«Санкции будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерные ракеты больше не будут эффективными. Санкции играют большую роль, но они будут сняты с того момента. Я надеюсь, что это будет скоро, но, как я сказал, пока санкции остаются в силе», - подчеркнул Трамп.

«Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, когда семьи будут воссоединены и надежды будут возрождены, и когда свет мира отодвинет темноту войны. Это светлое будущее достижимо», - подчеркнул Трамп.

Он подтвердил, что сегодня по итогам саммита в Сингапуре вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном было подписано совместное заявление. Президент США подчеркнул, что лидер КНДР «подтвердил свое непоколебимое обязательство относительно полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Также он сказал, что была достигнута договоренность продолжать активные переговоры по воплощению сегодняшнего заявления как можно скорее.

«И он (Ким Чен Ын - УНИАН) хочет сделать это», - подчеркнул Трамп.