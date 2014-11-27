Убивший подростка полицейский уйдет из полиции Фергюсона

"Дело не в "если", а в "когда"", - подтвердил планы своего подзащитного Даррена Уилсона адвокат Нил Брантрэгер в эфире телеканала CNN, передает ZN.UA. Адвокат также не исключил возможность полного ухода Даррена Уилсона из полиции.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября суд присяжных освободил от ответственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил в Фергюсоне афроамериканского подростка Майкла Брауна. В ответ в городе начались протесты, волна которых прокатилась по 170 городам США.