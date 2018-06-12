Трамп назвал Ким Чен Ына очень талантливым
11:23, 12 июня 2018Мир
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Трамп также заявил, что это был "потрясающий день".
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп намерен и в дальнейшем проводить встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и готов пригласить его в Белый дом.
Об этом он заявил после саммита в Сингапуре, сообщает Reuters.
Трамп также заявил, что это был "потрясающий день". "Мы много узнали о друг друге и о наших странах", - сказал он.
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Президент США также охарактеризовал Ким Чен Ына: "Он очень талантливый человек, и он очень любит свою страну".
"Мы разработали очень особую связь, все наши отношения с Северной Кореей теперь будут сильно отличаться от прошлых", - сказал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.
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