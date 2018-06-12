Трамп и Ким Чен Ын отправились на место встречи: появились фото кортежей

До отеля Capella, где состоятся переговоры, политиков сопровождали кортежи из автомобилей черного цвета и мотоциклы.

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