Трамп и Ким Чен Ын отправились на место встречи: появились фото кортежей
04:23, 12 июня 2018Мир
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До отеля Capella, где состоятся переговоры, политиков сопровождали кортежи из автомобилей черного цвета и мотоциклы.
Кортеж лидера КНДР / REUTERS
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын уже отправились к месту саммита на сингапурском острове Сентоса.
Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.
На них можно увидеть, что к отелю Capella, где состоятся переговоры, политиков сопровождали кортежи из автомобилей черного цвета и мотоциклы.
Кортеж северокорейского лидера состоял из автомобилей Mercedes, сопровождение Трампа – из автомобилей Cadillac.
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