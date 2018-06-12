Трамп и Ким Чен Ын отправились на место встречи: появились фото кортежей

04:23, 12 июня 2018
Мир
1345 0
Кортеж лидера КНДР / REUTERS

Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

На них можно увидеть, что к отелю Capella, где состоятся переговоры, политиков сопровождали кортежи из автомобилей черного цвета и мотоциклы.

Кортеж северокорейского лидера состоял из автомобилей Mercedes, сопровождение Трампа – из автомобилей Cadillac.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #США#КНДР