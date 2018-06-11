В Британии назвали единственное условие возвращения России в "Большую семерку"

Премьер Бртании отреагировала на просьбу парламентариев прокомментировать резонансное заявление президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть РФ в "Большую восьмерку".

Россия сможет вернуться в "Большую восьмерку" только после того, как прекратит вмешиваться во внутреннюю политику других стран.

Об этом в понедельник, 11 июля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, передает ТСН.

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"Была веская причина того, что G8 ["Большая восьмерка"] стала G7", - сказала она. В связи с этим Мэй напомнила, что Россия была исключена из клуба развитых стран за незаконную аннексию Крыма.

"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за круглый стол, или нет, не стоит вести до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение", - сказала премьер.

Так Мэй отреагировала на просьбу парламентариев прокомментировать резонансное заявление президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть РФ в "Большую восьмерку". Позже глава Белого дома поддержал итальянский премьер Джозеппе Конте.

В то же время Канада выступила категорически против этой инициативы Трампа. За сохранение формата "Большой семерки" без России. Туск поддержал сохранение формата G7 без России.