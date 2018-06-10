Стрельба на частной вечеринке в Голливуде: 7 пострадавших

20:28, 10 июня 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает издание NBC.

Сообщение о стрельбе поступило около 01:00 по местному времени.

Согласно информации пожарного департамента Лос-Анджелеса, пятеро пострадавших получили огнестрельные ранения, еще у двух - ранение иного характера.

Район был перекрыт для расследования.

Информация о стрелке пока неизвестна.

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Теги: #стрельба в США