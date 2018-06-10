В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей

В частности, авиаудар был нанесен по детской больнице.

Сегодня, 10 июня, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей.

Читайте такжеРоссия несет ответственность за химатаки в Сирии - Госдеп

Об этом сообщает издание Anadolu.

Согласно информации, авиация режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха, а также Рам Хамдан и Бенни.

Так, удар был нанесен по зданию детской больницы в Тефтенази, где погибли 5 человек, в том числе трое детей. В целом в Тефтенази убиты 13 человек. В Арихе погибли 2 человека, в Биннеше и Рам Хамдани по одному.

Сейчас продолжается разбор завалов.