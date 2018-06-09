Китайские хакеры взломали подрядчика ВМС США и украли секретные данные - СМИ

Украденная информация была размещена в несекретной сети подрядчика ВМС США.

Хакеры, работающие на китайские власти, получили доступ к компьютерам подрядчика Военно-морских сил США и украли значительное количество высокочувствительных данных.

Об этом сообщает​ The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве, передает РБК.

Похищенные данные относятся к ведению боя под водой, в том числе секретные планы по разработке сверхзвуковых противокорабельных ракет для американских субмарин до 2020 года.

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Утечки случились в январе и феврале этого года, сказали газете источники. Хакеры выбрали своей целью подрядчика Центра ведения подводных боевых действий (Naval Undersea Warfare Center), исследовательской структуры ВМС США, которая занимается разработкой вооружений для подводных лодок. Источники не назвали подрядчика центра.

Хакеры заполучили 614 гигабайт данных, относящихся к секретному проекту Sea Dragon ("Морской дракон"), криптографическим системам для подводных лодок, в том числе информацию о сонарах и средствам радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает WP, "Морской дракон" - это проект Пентагона по адаптации существующих технологий для нового назначения. На проект выделено уже более $300 млн.

Информация была размещена в несекретной сети подрядчика. Несмотря на это, по словам источников газеты, если агрегировать материал, его можно отнести к секретной информации, что вызывает обеспокоенность способностью ВМС контролировать подрядчиков, которым поручено разрабатывать секретное оружие.

ВМС США ведет расследование утечки при поддержке ФБР. Бюро отказалось от комментариев.