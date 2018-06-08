Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США
08:59, 08 июня 2018Мир
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Трамп пригласит лидера Северной Кореи, если переговоры лидеров двух стран в Сингапуре пройдут успешно.
Иллюстрация / REUTERS
Президент Трамп говорит, что он «непременно» пригласит Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты, если переговоры на высшем уровне в Сингапуре пройдут хорошо.
Об этом сообщает Associated Press. Трамп говорит, что он, вероятно, предпочел бы Белый дом своему частному клубу Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, в качестве места для размещения Ким Чен Ына.
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«Пожалуй, начнем с Белого дома», — заявил президент США во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын на коленях умолял провести саммит США-КНДР.
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