Ким Чен Ын на коленях умолял провести саммит США-КНДР - адвокат Трампа

Это произошло после отказа Трампа проводить саммит.

После заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита с КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын на коленях умолял американского коллегу все-таки провести встречу.

Об этом сообщил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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"Они говорили, что собираются начать ядерную войну с нами, они готовятся победить нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях не будем проводить саммит", - сказал Джулиани.

Из-за этого, говорит Джулиани, Ким Чен Ын "стал на колени и умолял", чтобы переговоры все-таки состоялись.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансе на его проведение.

26 мая лидеры государств подтвердили что саммит Северной Кореи и США должен быть проведен. Он пройдет 12 июня в Сингапуре в 9.00 по местному времени (4.00 по киевскому).