Меркель не видит возможности для возвращения России в G8

Канцлер Германии подчеркнула, что формат "Большой восьмерки" основан на уважении к международному праву.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в группу стран «Большой восьмерки».

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Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на N-TV, соответствующее заявление канцлер сделала, отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой политсилы "Альтернатива для Германии".

Меркель подчеркнула, что формат "Большой восьмерки" основан на уважении к международному праву.

"Аннексия Крыма была грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из "Большой восьмерки" является правильным решением", – отметила она.

«Большая восьмерка», или G8 – международный клуб развитых стран, что объединял Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. В 2014 году Страны G8 раскритиковали РФ за аннексию Крыма и исключили ее из состава G8. Так «Большая восьмерка» вернулась к формату «большой семерки».