Конституционный суд Молдовы признал "устаревшим" советский закон о статусе русского языка

Конституционный суд Молдовы отклонил запрос Либеральной партии страны о том, чтобы признать неконституционным обязательное использование русского языка.

Конституционный суд Молдовы 4 июня признал "устаревшим" закон 1989 года о языках в Молдовской Советской Социалистической Республике.

Как сообщает Радио Свобода, суд установил, что статусу румынского языка как государственного это не грозит.

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С другой стороны, Конституционный суд Молдовы отклонил запрос Либеральной партии страны о том, чтобы признать неконституционным обязательное использование русского языка, а также перевод и публикацию документов на этом языке.

Закон «О функционировании языков на территории Молдовской ССР» наделял «русский язык статусом языка межнационального значения», и гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврита, идиша, цыганского языка, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, «для удовлетворения национально-культурных потребностей».

Напомним, в Молдове 53 города и села подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.