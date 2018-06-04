Глава КНДР уволил трех высших военных руководителей - Reuters

В Вашингтоне считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел кадровые перестановки в военном ведомстве КНДР в преддверии возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

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Собеседник издания не назвал конкретных северокорейских чиновников, которые были отстранены. Однако ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что своих должностей лишились министр народных Вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, начальник Генерального штаба Корейской народной армии Ри Мен Су и начальник Главного политического управления КНА Ким Чен Гак.

В Вашингтоне считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия из-за сближения Ким Чен Ына с Вашингтоном и Сеулом.

Напомним, в конце мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к "полной" денуклеаризации корейского полуострова и к запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.