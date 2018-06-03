В Берлине полицейский открыл стрельбу в соборе
19:22, 03 июня 2018Мир
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Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.
Иллюстрация REUTERS
Вооруженные правоохранители оцепили Берлинский собор после того, как внутри здания офицер полиции стрелял в человека.
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Об этом сообщает BBC.
Согласно информации, офицер пытался попасть по ногам.
"В Берлинском соборе раздался выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.
Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.
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