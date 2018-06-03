В Берлине полицейский открыл стрельбу в соборе

Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.

Вооруженные правоохранители оцепили Берлинский собор после того, как внутри здания офицер полиции стрелял в человека. Читайте такжеСША обсуждают развертывание противоракетной системы в Германии - СМИ Об этом сообщает BBC. Согласно информации, офицер пытался попасть по ногам. "В Берлинском соборе раздался выстрел", - сообщила пресс-служба полиции. Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.

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