В Берлине полицейский открыл стрельбу в соборе

19:22, 03 июня 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает BBC.

Согласно информации, офицер пытался попасть по ногам.

"В Берлинском соборе раздался выстрел", - сообщила пресс-служба полиции.

Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.

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Теги: #стрельба#Берлин