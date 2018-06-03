В Македонии протестовали против изменения названия страны и требовали досрочных выборов

Оппозиция заявляет, что правительство нанесло вред национальным интересам путем переговоров с Грецией относительно возможного нового названия для страны.

Тысячи сторонников оппозиции протестовали возле главного здания правительства Македонии в столице страны Скопье с требованием досрочных выборов.

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Партия VMRO-DPMNE (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство) провела 2 июня крупную антиправительственную демонстрацию против однолетнего правления левого правительства и требует проведения досрочных выборов в марте или апреле следующего года, сообщает «Радио Свобода».

43-летний премьер-министр Зоран Заєв получил власть в мае 2017 года после 11 лет консервативного правления на фоне глубокого политического кризиса, вызванного скандалом с прослушкой в 2015 году.

Оппозиция утверждает, что правительство некомпетентное, разрушило экономику, снизило заработную плату и пенсии и позволило процветать коррупции.

Оппозиция также заявляет, что правительство нанесло вред национальным интересам путем переговоров с Грецией относительно возможного нового названия для страны.

Христиан Микоски, лидер VMRO-DPMNE, заявил, что его партия не будет поддерживать любые конституционные усилия по изменению названия страны.

Спор Македонии с Грецией датируется 1991 годом, когда она мирно отделилась от Югославии, объявив свою независимость под именем Республика Македония.

Соседняя Греция выступает против конституционного названия страны Македония, имея в своем составе северную провинцию с таким названием, и выражает по этому поводу опасения территориальных претензий.

Македонский премьер Заєв подтолкнул к компромиссному соглашению с Грецией, которое предусматривает, что Македония добавит к своему названию географическое определение, например, «Северная» или «Верхняя Македония», но националисты обеих стран противостоят заключению сделки.

Через эту проблему Греция заблокировала заявку Македонии на вступление в Европейский Союз и НАТО.