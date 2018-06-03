Истребители разбомбили военные объекты ХАМАС в ответ на пуск ракет, не долетевших до Израиля

Израиль перехватывает ракеты, вылетевшие из сектора Газа, и наносит сокрушительные ответные удары - за сутки уже два.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали пять военных целей на севере сектора Газа в ответ на запуск ракет с территории Палестины, сообщается на странице армии Израиля в Twitter.

«Несколько мгновений назад истребители ВВС Израиля атаковали пять целей на военном объекте, принадлежащем военно-морским силам террористической организации ХАМАС», - заявили израильские военные.

Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K — IDF (@IDFSpokesperson) June 3, 2018

Как передает РБК, удар был нанесен в ответ на ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Израиль серьезно относится к действиям ХАМАС и будет защищать своих граждан, добавили в армии.

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Накануне система ПВО Израиля «Стальной щит» обнаружила две ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Одна из них была перехвачена, вторая упала до пересечения границы.

В ответ израильские ВВС нанесли удар по десяти объектам ХАМАС, которые использовались в том числе для производства боеприпасов. Как отмечало агентство WAFA, в операции были задействованы истребители F-16.

После того, как авиация нанесла удар, «Стальной щит» перехватил еще одну ракету, вылетевшую из сектора Газа.

Как сообщал УНИАН, ранее США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию о защите палестинцев от сил Израиля.