Истребители разбомбили военные объекты ХАМАС в ответ на пуск ракет, не долетевших до Израиля
Военно-воздушные силы Израиля атаковали пять военных целей на севере сектора Газа в ответ на запуск ракет с территории Палестины, сообщается на странице армии Израиля в Twitter.
«Несколько мгновений назад истребители ВВС Израиля атаковали пять целей на военном объекте, принадлежащем военно-морским силам террористической организации ХАМАС», - заявили израильские военные.
Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K— IDF (@IDFSpokesperson) June 3, 2018
Как передает РБК, удар был нанесен в ответ на ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Израиль серьезно относится к действиям ХАМАС и будет защищать своих граждан, добавили в армии.
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Накануне система ПВО Израиля «Стальной щит» обнаружила две ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Одна из них была перехвачена, вторая упала до пересечения границы.
В ответ израильские ВВС нанесли удар по десяти объектам ХАМАС, которые использовались в том числе для производства боеприпасов. Как отмечало агентство WAFA, в операции были задействованы истребители F-16.
После того, как авиация нанесла удар, «Стальной щит» перехватил еще одну ракету, вылетевшую из сектора Газа.
Как сообщал УНИАН, ранее США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию о защите палестинцев от сил Израиля.