Клуб диктаторов: Асад рассказал о планах "развивать дружбу" с Ким Чен Ыном

08:41, 03 июня 2018
Мир
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Башар Асад / REUTERS

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Как передает РБК, об этом он заявил во время церемонии ​вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии. «В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ее верховным руководителем Ким Чен Ыном», - заверил Асад. При этом рассказал о своей убежденности в том, что «Ким Чен Ын достигнет своей окончательной цели и осуществит объединение Корей».

«Сирийское правительство будет и впредь поддерживать политику руководства КНДР и продолжит укреплять и развивать дружеские отношения с Северной Кореей», — заключил глава Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее США осудили признание Сирией Абхазии и Южной Осетии.

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Теги: #Ким Чен Ын#Башар Асад