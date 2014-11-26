Обама назвал проблему Фергюсона "всеамериканской" и пообещал наказать участников погромов

Как сообщает РИА "Новости", он заявил о том, что уже на следующей неделе в каждом штате пройдут консультации представителей гражданского общества с сотрудниками правоохранительных органов с целью недопущения подобных событий.

"У меня нет симпатии к тем, кто считает произошедшее в Фергюсоне оправданием для погромов", – сказал президент США в ходе выступления в Чикаго.

Читайте такжеУличные протесты в США охватили новые городаОн также отметил, что корни эмоций, которые охватили население Фергюсона, заключаются в том, что далеко не всегда закон применяется к людям на равноправной основе.

"Проблема есть не только в Фергюсоне, это всеамериканская проблема", – добавил президент .

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