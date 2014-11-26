Полицейский, застреливший подростка в Фергюсоне, впервые дал интервью
Уилсон изложил свою версию произошедшего. По его словам, когда он был в машине, Майкл Браун ударил его и схватил пистолет.
«Он собирался стрелять в меня», — сказал полицейский и добавил, что действительно испугался в тот момент, так как напавший на него подросток был достаточно сильным.
«Не знаю, удалось ли бы мне выдержать еще один такой удар», — цитирует полицейского Дождь.
Уилсон снова опроверг слова некоторых свидетелей по его делу, которые говорили, что Браун якобы поднял руки, повернувшись к Уилсону. Также полицейский подчеркнул, что поступил бы точно так же, если бы нападавшй был белым.
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Уилсон признался, что ему жаль погибшего, но он поступил бы так снова в такой же ситуации. Журналисту ABC Джорджу Стефанополусу он рассказал, что совесть его чиста.
Накануне, 25 ноября, решение большого жюри присяжных штата Миссури не привлекать Уилсона к ответственности спровоцировало массовые беспорядки в Фергюсоне, которые привели к столкновениям с полицией. К концу дня были арестованы более 60 человек, несколько человек пострадали.
Губернатор штата Миссури Джей Никсон объявил уже о введении чрезвычайного положения в штате на 30 дней и призвал жителей к сдержанности.