Полицейский, застреливший подростка в Фергюсоне, впервые дал интервью

«Он собирался стрелять в меня», — сказал полицейский и добавил, что действительно испугался в тот момент, так как напавший на него подросток был достаточно сильным.

«Не знаю, удалось ли бы мне выдержать еще один такой удар», — цитирует полицейского Дождь.

Уилсон снова опроверг слова некоторых свидетелей по его делу, которые говорили, что Браун якобы поднял руки, повернувшись к Уилсону. Также полицейский подчеркнул, что поступил бы точно так же, если бы нападавшй был белым.

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Уилсон признался, что ему жаль погибшего, но он поступил бы так снова в такой же ситуации. Журналисту ABC Джорджу Стефанополусу он рассказал, что совесть его чиста.

Накануне, 25 ноября, решение большого жюри присяжных штата Миссури не привлекать Уилсона к ответственности спровоцировало массовые беспорядки в Фергюсоне, которые привели к столкновениям с полицией. К концу дня были арестованы более 60 человек, несколько человек пострадали.

Губернатор штата Миссури Джей Никсон объявил уже о введении чрезвычайного положения в штате на 30 дней и призвал жителей к сдержанности.