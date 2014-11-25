В ходе беспорядков в Фергюсоне ранены 13 человек

"К 1:25 утра больницы в округе сообщили, в общем, о 13 случаях ранений, в том числе о двух огнестрельных", — говорится на сайте газеты St. Louis Post-Dispatch.

Читайте такжеВ Фергюсоне продолжаются протесты, полиция сообщает о вандализме, поджогах и стрельбе

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков были арестованы 29 человек, сообщает Росбалт.

Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки.

Сегодня ранее жюри присяжных признало Уилсона невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.