В ходе беспорядков в Фергюсоне ранены 13 человек
12:05, 25 ноября 2014Мир
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Больницы американского города Сент-Луис сообщили, что в ходе беспорядков после решения присяжных не выдвигать обвинение в отношении полицейского, застрелившего безоружного подростка-афроамериканца, пострадали 13 человек.
REUTERS
"К 1:25 утра больницы в округе сообщили, в общем, о 13 случаях ранений, в том числе о двух огнестрельных", — говорится на сайте газеты St. Louis Post-Dispatch.
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Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков были арестованы 29 человек, сообщает Росбалт.
Напомним, 9 августа в американском городе Фергюсон, штат Миссури, полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, который не был вооружен. Инцидент вызвал стихийные акции протеста и массовые беспорядки.
Сегодня ранее жюри присяжных признало Уилсона невиновным, после чего в городе снова начались столкновения.
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