Украина должна быть нейтральным государством и идти путем так называемой финляндизации.

Об этом сказал президент Чехии Милош Земан во время своего визита в Казахстан, сообщает чешское издание Ceske noviny, передает Украинская правда.

"Что касается Украины, то я не изменил своего мнения о том, что она должна двигаться к нейтралитету с его так называемой финляндизацией", - сказал Земан.

"Финляндизация" в значении, присущем этому понятию со времен Второй мировой войны, означает необходимость считаться во внешней политике с мнением более сильных соседей.

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Представитель чешского президента Иржи Овчачек придал этому термину немного другое значение.

"Финляндизация определяется как подчинение другой стране во внешней политике, но означает нейтральный статус", - отметил он.

Кроме того, Земан заявил, что полностью согласен со словами главы МИД Германии о том, что Украина не будет членом НАТО.

Напомним, президент Чехии известен своей прокремлевской и антиукраинской позицией. В частности, он называл происходящее в Украине гражданской войной и выступал против того, чтобы оказывать Украине помощь.