Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу

18:11, 01 июня 2018
Мир
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Джоан Роулинг / REUTERS

Об этом сообщает Daily mail. За книгу она планировала сесть уже целых 6 лет и она не будет относиться к миру Гарри Поттера. Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» — приквела киносерии о Гарри Поттере.

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Как сообщалось, Роулинг извинилась за смерть домового эльфа Добби, который был убит в седьмой книге о "Гарри Поттере".

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Теги: #Гарри Поттер#Джоан Роулинг