Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу

Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают".

Создательница книжной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг намерена написать новую детскую книгу для детей.

Об этом сообщает Daily mail. За книгу она планировала сесть уже целых 6 лет и она не будет относиться к миру Гарри Поттера. Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» — приквела киносерии о Гарри Поттере.

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Как сообщалось, Роулинг извинилась за смерть домового эльфа Добби, который был убит в седьмой книге о "Гарри Поттере".