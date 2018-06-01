Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
18:11, 01 июня 2018Мир
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Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают".
Джоан Роулинг / REUTERS
Создательница книжной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг намерена написать новую детскую книгу для детей.
Об этом сообщает Daily mail. За книгу она планировала сесть уже целых 6 лет и она не будет относиться к миру Гарри Поттера. Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» — приквела киносерии о Гарри Поттере.
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Как сообщалось, Роулинг извинилась за смерть домового эльфа Добби, который был убит в седьмой книге о "Гарри Поттере".
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