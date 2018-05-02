Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби

20:47, 02 мая 2018
Мир
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Роулинг извинилась за смерть Добби / кадр из фильма

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Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Вот и снова годовщина. В этом году я приношу извинения за то, что убила того, кто не умер во время битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь, спасая людей, которые выиграли ее. Я говорю, конечно, о Добби, домовом эльфе", - написала Роулинг.

Отметим, что ежегодно 2 мая, в день Битвы за Хогвартс, главного противостояния вселенной Гарри Поттера, писательница приносит извинения за смерть кого-то из персонажей.

В 2017 году Роулинг извинилась за смерть Северуса Снейпа.

Добби - это домашний эльф семьи Малфоев, получивший свободу благодаря Гарри Поттеру. Работал в колонии домовых эльфов Хогвартса.

Видео: SirDobby276

Он был убит в седьмой книге поттерианы от руки Беллатрисы Лестрейндж, спасая Гарри Поттера и его друзей из плена в поместье Малфоев.

Сцена смерти Добби / Видео: Leizart
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Теги: #Гарри Поттер#Джоан Роулинг