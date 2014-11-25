Greenpeace требует отключить старые французские АЭС из-за угрозы терактов

Международная экологическая организация Greenpeace призвала временно остановить две французские атомные электростанции в городах Катеном и Фесенхайм в связи с возможной угрозой теракта. Как сообщает во вторник, 25 ноября, информационное агентство dpa, причиной такого требования стали полеты около 30 беспилотных летательных аппаратов над французскими ядерными объектами, которые были зафиксированы в течение нескольких последних недель, пишет Deutsche Welle.

"Устаревшие ядерные объекты должны быть отключены, пока не выяснится происхождение беспилотников", - говорится в заявлении, которое базируется на основе специального исследования, проведенного экспертами Greenpeace. Экологи отмечают, что старые ядерные объекты не защищены должным образом на случай нападения, и это представляет угрозу не только для Франции, но и для всей Европы.

Читайте такжеОлланд поддержал решение о замораживании передачи "Мистраля" РФ

Французские атомные электростанции расположены в 19 городах, полеты над ними запрещены. Ранее ядерные эксперты заявляли, что замеченные над некоторыми ядерными объектами беспилотники были нескольких типов, размер некоторых из них позволял переносить бомбы. По неподтвержденной информации, сообщает dpa, соответствующие французские службы уже установили возле атомных электростанций "ряд технических устройств", таких как военные радары.

По мнению Greenpeace, этого, однако, мало.

"Это очевидно, что органы безопасности не могут ни обнаружить, ни предупредить такие полеты", - заявил эксперт Greenpeace по атомной энергетике Хайнц Штималь.