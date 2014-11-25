В Госдуме РФ предлагают запретить импорт французских вин из-за "Мистралей"

Член комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Бессонов заявил о необходимости запретить поставки французских вин в Россию в ответ на приостановку исполнения контракта по «Мистралям».

«Давайте запретим продажу французского вина в России. Даже разговоры об этом могут привести к желаемым результатам», – сказал он в эфире "Русской службы новостей".

Парламентарий назвал ошибкой решение заказать вертолётоносцы в стране, входящей в НАТО. «В странах НАТО сейчас нельзя и продукты питания заказывать, не говоря о вооружении, потому что должна быть обеспечена безопасность. Это глупость величайшая, если не вредительство. Кроме того, российские вертолёты не могут сесть на эти вертолётоносцы», – заявил Бессонов.

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По его мнению, из сложившейся ситуации необходимо сделать выводы на будущее. «У нас 90% средств связи импортного производства, в том числе для нужд обороны, ФСБ и МВД. Необходимо вооружение и технику боевую изготавливать исключительно на территории России», – уверен депутат.

Как сообщал УНИАН, еще в сентябре президент Франции Франсуа Олланд сообщил о решении приостановить поставку России первого вертолетоносца "Мистраль" на фоне усиления российской агрессии в Украине. Россия тогда потребовала от Франции отдать либо "Мистрали", либо деньги, а также заявила о намерении подать на Францию в суд.