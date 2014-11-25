Отныне при въезде в Россию будут снимать отпечатки пальцев

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Лента.ру.

Согласно указу, с 10 декабря 2014 года при оформлении виз для въезда в Россию или транзитной визы все иностранцы и лица без гражданства будут обязаны пройти сканирование папиллярных узоров всех пальцев рук. До 5 декабря о нововведении будут проинформированы все иностранные государства. Ответственность за организацию сбора биометрических данных возлагается на МИД и ФСБ России.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что «снятие биометрических данных заявителя позволит повысить эффективность работы силовых ведомств, в том числе в целях пресечения нелегальной миграции и недопущения въезда на территорию Российской Федерации лиц, подозреваемых в террористической деятельности».

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МИД России еще в январе этого года представил проект указа, а саму процедуру предлагалось ввести еще с 1 июля. «Реализация указа позволит своевременно принять ответные меры в связи с планируемым введением в 2015 году государствами — членами ЕС обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев российских граждан, обращающихся за визами», — говорилось в пояснительной записке.