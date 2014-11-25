Во время столкновений в Гонконге задержали более 30 человек
В ходе беспорядков, вспыхнувших в Гонконге во время демонтажа баррикад в центральном районе Монгког полиция задержала ряд активистов.
В общей сложности были арестованы 32 человека, передает агентство Associated Press.
Как уточняется, 23 из них задержаны в связи с отказом подчиняться недавнему решению суда, согласно которому палаточный городок, расположенный в районе Монгког, должен быть разобран.
Читайте такжеБолее 80% жителей Гонконга выступают за прекращение уличных протестов - СМИВ то же время, как сообщили в полиции, девятерым из задержанных инкриминируют насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщалось, судебные приставы обязали гонконгских демонстрантов разобрать палаточный городок в центральной части города.
Справка. Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.