Во время столкновений в Гонконге задержали более 30 человек

В общей сложности были арестованы 32 человека, передает агентство Associated Press.

Как уточняется, 23 из них задержаны в связи с отказом подчиняться недавнему решению суда, согласно которому палаточный городок, расположенный в районе Монгког, должен быть разобран.

Читайте такжеБолее 80% жителей Гонконга выступают за прекращение уличных протестов - СМИВ то же время, как сообщили в полиции, девятерым из задержанных инкриминируют насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщалось, судебные приставы обязали гонконгских демонстрантов разобрать палаточный городок в центральной части города.

Справка. Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.