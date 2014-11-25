Более 40% россиян считают, что у Украины нет своей истории - опрос

Почти половина жителей России (41%) убеждена, что Украина как государство не имеет собственной истории.

Об этом свидетельствуют данные ноябрьского опроса российского "Левада-Центра", передает ZN.ua.

Противоположный ответ дало такое же количество респондентов – 41%. Они выбрали вариант "Украина как государство имеет продолжительную историю". При этом, 18% участников опроса не определились с ответом.

Опрос проведен 14 – 17 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

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Киевская Русь является первой формой украинской государственности. На конец 9-го века, в период ее становления и развития, на территории современной Москвы были болота. Датой основания нынешней столицы России по официальной версии считается 1147 год. Сама же Россия по версии украинских и многих западных ученых не является прямым наследником Киевской Руси.

Со стороны России на протяжение долгого времени наблюдается значительное количество искажений украинской истории.