Путин подписал закон о запрете финансирования избирательных кампаний "иностранными агентами"

12:49, 25 ноября 2014
Мир
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете финансирования российских партий некоммерческими организациями, признанными "иностранными агентами".

Путин / Reuters

Документ предусматривает десятикратное увеличении штрафов за "незаконное финансирование избирательных кампаний" сообщает Радио Свобода

В соответствии с законом, партиям запрещено заключать сделки с иностранными гражданами, международными организациями, общественными движениями и НКО, признанными "иностранными агентами", а также с организациями, доля иностранного участия в которых превышает 30 процентов.

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Президент Путин также подписал поправки в Налоговый кодекс России, которые обязывают граждан сообщать об участии в иностранных компаниях. Под действие закона попадают физические и юридические лица, владеющие более чем половиной капитала зарубежной организации. С 2016 года о своих доходах должны будут отчитываться и владельцы 25-процентной доли. 

Оба закона, подписанные президентом, в ноябре были одобрены Госдумой России.

Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что в России ужесточат проект закона о "СМИ-иностранных агентах" из-за Украины.

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