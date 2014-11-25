Путин подписал закон о запрете финансирования избирательных кампаний "иностранными агентами"

Документ предусматривает десятикратное увеличении штрафов за "незаконное финансирование избирательных кампаний" сообщает Радио Свобода.

В соответствии с законом, партиям запрещено заключать сделки с иностранными гражданами, международными организациями, общественными движениями и НКО, признанными "иностранными агентами", а также с организациями, доля иностранного участия в которых превышает 30 процентов.

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Президент Путин также подписал поправки в Налоговый кодекс России, которые обязывают граждан сообщать об участии в иностранных компаниях. Под действие закона попадают физические и юридические лица, владеющие более чем половиной капитала зарубежной организации. С 2016 года о своих доходах должны будут отчитываться и владельцы 25-процентной доли.

Оба закона, подписанные президентом, в ноябре были одобрены Госдумой России.

Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что в России ужесточат проект закона о "СМИ-иностранных агентах" из-за Украины.