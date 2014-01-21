В России ужесточат проект закона о "СМИ-иностранных агентах" из-за Украины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа единоросс Евгений Федоров.

Глава думского комитета по информационной политике Алексей Митрофанов во вторник на пленарном заседании ГД сообщил, что авторы отзывают свой законопроект. Документ был внесен в ноябре 2012 года единороссами Федоровым, Антоном Романовым и Магомедом Селимхановым.

Читайте такжеЗаконы 16 января опубликованы в электронной версии Голоса УкраиныСогласно законопроекту, СМИ, которые получают деньги и имущество (в объеме более 50% от собственных доходов) от иностранных источников и участвуют в освещении политической деятельности, должны указывать, что они являются "иностранными агентами". Продукция таких средств массовой информации должна сопровождаться указанием, что она создана и распространена СМИ -"иностранным агентом", отмечалось в документе.

«Мы просто ужесточаем формулировки, связанные с "иностранными агентами". Там было 50% иностранного финансирования. Мы считаем, что надо увеличить эту цифру после последних событий на Украине, где по сути СМИ провоцировали гражданскую войну. По сути такая же ситуация и в России», - сказал Федоров.

Кроме того, по его словам, должны быть уточнены нюансы, связанные с рекламными деньгами. «Авторы доработают законопроект и внесут, он будет готов уже на следующей неделе», - добавил депутат.

По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму после получения еще одного заключения правительства.