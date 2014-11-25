Путин одобрил вечную блокировку пиратских сайтов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сайты, незаконно распространяющие контент, будут блокироваться навсегда. Документ доступен напортале правовой информации, передает Дождь.

Ресурсы, которые несколько раз незаконно размещали пиратский контент, подвергнутся вечной блокировке после внесения в специальный реестр.

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Под антипиратское законодательство попадают фильмы, музыка, программное обеспечение и книги. Фотографии под действие закона не попадают. Закон вступит в силу с 1 мая 2015 года.

Ужесточенную версию «антипиратского закона» Госдума приняла 14 ноября. Он позволяет решать споры по авторским правам без суда и блокировать сайты-нарушители. Тогда его одобрил 351 депутат, 11 проголосовали против.