Жест доброй воли: Ким Чен Ын готов открыть в КНДР сеть ресторанов по готовке бургеров

ЦРУ предоставило администрации США секретный доклад, согласно которому, лидер КНДР Ким Чен Ын готов пойти на ряд уступок в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно отчету ЦРУ, власти Северной Кореи не намерены демонтировать свой ядерный потенциал в ближайшее время.

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Об этом пишет NBC News со ссылкой на источник. По данным телеканала, Центральное разведывательное управление предоставило администрации США секретный доклад, согласно которому, лидер КНДР Ким Чен Ын готов пойти на ряд уступок в переговорах с президентом США Дональдом Трамоп, но не намерен отказываться от ядерного оружия в ближайшее время.

Как отмечается, в частности, авторы документа утверждают, что Ким Чен Ын готов открыть в Северной Корее сеть ресторанов по готовке бургеров, в качестве жеста доброй воли. А также разрешить американским компаниям вкладывать средства в развитие инфраструктуры КНДР.