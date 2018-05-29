Умер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

Скоу получил Нобелевскую премию за открытие фермента, ключевой функцией которого является поддержание потенциала покоя и регулирование клеточного объема.

В возрасте 99 лет умер датский ученый Йенс Кристиан Скоу, удостоившийся Нобелевской премии по химии в 1997 году.

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О смерти ученого сообщила пресс-служба Орхусского университета, почетным профессором которого был Скоу.

«Его неустанная борьба за то, чтобы рассказать политикам и всему миру о важности нецелевого финансирования исследований, оказала огромное влияние на исследовательскую среду. Огромное количество людей глубоко благодарны ему за приложенные усилия»,- заявили в университете.

В 1944 году датчанин закончил Копенгагенский университет. Работал в Университете Орхуса с 1947 года. Йенс Скоу получил Нобелевскую премию за открытие натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы. Этот фермент встречается в клетках животных и отвечает за перенос ионов натрия и калия через клеточную мембрану. Его ключевой функцией является поддержание потенциала покоя и регулирование клеточного объема.