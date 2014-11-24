Экс-генсек НАТО: Давайте не будем давать пустых обещаний украинцам, что они будут членами ЕС

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер не видит, что в нынешних условиях Украина способна быстро выполнить все условия, необходимые для членства в альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в Гааге, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Читайте такжеFinancial Times: Пришло время Западу и Украине предложить Путину сделку

„Я не вижу в нынешних условиях и в ближайшем будущем, что Грузия или Украина будут способны быстро выполнить необходимые условия для достижения своих евроатлантических устремлений. Я так считаю еще и потому, что я вижу очень много разногласий среди нас самих (стран-членов НАТО). Даже (на саммите) в Бухаресте Германия и Франция были очень-очень против Плана действий относительно членства для Грузии и Украины”, - сказал он.

Схеффер выразил мнение, что причиной военной агрессии со стороны России стала попытка Украины приблизиться к ЕС.

„Если мы обсуждаем Украину, это не НАТО, но ЕС является причиной того, что Путин нервничает. В 2008 это был План действий относительно членства для Грузии, который привел к российскому вторжению в Грузию. Сейчас это ЕС, это Украина, которая хочет быть ближе к ЕС, что для Путина является причиной нарушения международного права. Путин боится, что Украина «инфицирует» Россию, если она будет ближе к ЕС, если она будет успешной”, - считает экс-генсек НАТО.

Кроме того, он призвал не давать пустых обещаний относительно возможной перспективы членства Украины в ЕС.

„Поймите меня правильно – давайте не будем делать пустых обещаний украинцам, что они будут членами ЕС. Это нечестно, потому что мы знаем, что это не сработает. Нам всем известно, что Украина должна стать очень серьезной в борьбе с коррупцией, уважать верховенство права, иметь хорошее управление. Я думаю, что ЕС должен очень серьезно отнестись к Соглашению об ассоциации, помочь Украине. ЕС должен взять ответственность относительно обещаний, которые он дал Украине, Молдове и Грузии, чтобы они могли успешно работать дальше относительно евроатлантической интеграции”, - сказал Схеффер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом Альянса, если выполнит критерии и если этого захочет.

Читайте такжеУкраина вступит в НАТО, когда выполнит все критерии для членства – генсек Альянса

„Двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

Также сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о вступлении или невступлении Украины в НАТО должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выражал мнение, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в НАТО.