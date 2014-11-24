Президент Эстонии: Само собой разумеющиеся вещи в Европе сейчас находятся в опасности

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призывает сплотиться для борьбы против пропаганды Кремля и "параллельной реальности", которую Россия создает в информационном пространстве.

Об этом Ильвес заявил в Канаде во время международного форума Halifax International Security Forum, где, в частности, обсуждали ситуацию в Украине и российскую агрессию, сообщает сайт президента Эстонии, передает Европейская правда.

"Многое из того, что в Европе чаще всего считается само собой разумеющимся, сейчас находится в опасности", - сказал Ильвес.

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Он подчеркнул, что важно совместно противостоять кремлевской пропаганде, добавив, что "параллельная реальность", созданная Россией, расходится с демократическими ценностями.

Напомним, ранее во время конференции заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу заявлял о необходимости ужесточать санкции против РФ.

"Пока Россия нарушает международное право, пока она пытается разрушить мировой порядок, Запад должен увеличивать цену (которую платит РФ)", - отметил он.

"Недопустимое поведение России требует, чтобы Запад придерживался принципов, повышая цену ее агрессии и поддерживая Украину", - добавил заместитель генсека НАТО.