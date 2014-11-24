Будапешт заинтересован в том, чтобы Украина была буфером между РФ и Венгрией - Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что он мог бы себе представить вступление Украины в состав ЕС в среднесрочной перспективе и даже считает его желательным.

"Но для этого страна должна иметь политическую и экономическую стабильность, а также уметь контролировать свои границы", - подчеркнул глава венгерского правительства в интервью немецкий газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 24 ноября, передает DW.de.

Пока же, отметил политик, Украина не имеет финансовой самостоятельности, и поэтому говорить о ее вступлении в Евросоюз еще рано. "Мы должны выяснить, кто будет платить ежегодно 25 миллиардов евро, необходимые для поддержки Украины", - сказал Орбан. По его словам, "пока этот момент не выяснен вопрос о членстве Украины в ЕС не стоит".

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По поводу напряженных отношений между Россией и Западом премьер Венгрии отметил, что интересы его страны "не совпадают с интересами США". По его словам, геополитический интерес Будапешта можно описать тремя словами: мир, энергия и торговля.

Орбан отметил, что Будапешт заинтересован, чтобы Украина была буфером между Россией и Венгрией.

"Мы заинтересованы в том, чтобы что-то было между Венгрией и Россией, а именно - суверенная Украина", - заявил венгерский премьер. Он напомнил, что Венгрия имела общую границу с Советским Союзом. "Много времени прошло, прежде чем мы освободились от нее. Мы не хотим, чтобы эта вещь вновь появилась", - пояснил политик, отметив, что сегодня влияние России в Центральной Европе гораздо слабее, чем в 2000 году.