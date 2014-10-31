Премьер-министр Венгрии отозвал законопроект о налоге на интернет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении его правительства отозвать законопроект о введении налога на интернет, вызвавший волну протестов по всей стране, сообщает Радио Свобода.

"Данный налог не может быть введен в нынешнем виде", – сказал Орбан в пятницу в радиоинтервью.

Глава венгерского правительства добавил, что в январе будущего года будет организовано "национальное обсуждение" вопросов, связанных с интернетом и налогами.

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На прошлой неделе министр экономики Венгрии Михай Варга представил в парламенте страны проект закона, который обязывал бы интернет-провайдеров платить в казну 150 форинтов (примерно 50 евроцентов) за каждый скачанный гигабайт. По оценкам венгерского министерства экономики, новая мера приносила бы в казну до 70 миллионов евро ежегодно.