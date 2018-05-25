Макрон в Питере призвал Путина сыграть в "коллективную игру" на основе "доверия"

Французский лидер призвал Путина работать «рука об руку» для построения доверительной атмосферы между двумя странами

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина сыграть в коллективную игру на международной арене.

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Предложение было озвучено в ходе выступления Макрона на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает НТВ.

«Господин президент, дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо, мы знаем, что вы высоко цените гибкость, которая опирается на контроль собственной силы, такие качества как воля, характер и уважительное отношение к противнику. Давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия», – сказал французский лидер.

Макрон призвал Путина работать «рука об руку» для построения доверительной атмосферы между двумя странами. «Мы должны избавляться от расхождений … и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство», – сказал он.